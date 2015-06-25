"Исламское государство" опубликовало казнь 12 боевиков "Армии ислама"
18:18, 25 июня 2015Политика
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Боевики группировки "Исламское государство" разместили в интернете видео убийства 12 человек, предположительно принадлежащих к группировке "Армия ислама".
Боевики ИГ похвастались новой казнью / Фото со страницы боевиков
Как утверждают в "Исламском государстве", обезглавленные исламисты из воюющей в Сирии группировки нападали на боевиков ИГ, сообщает Русская служба ВВС.
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Ранее стало известно, что боевики "Исламского государства" вошли в сирийский город Кобани - через несколько месяцев после того, как их оттуда вытеснили курдские силы.
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