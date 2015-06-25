"Исламское государство" опубликовало казнь 12 боевиков "Армии ислама"

Как утверждают в "Исламском государстве", обезглавленные исламисты из воюющей в Сирии группировки нападали на боевиков ИГ, сообщает Русская служба ВВС.

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Ранее стало известно, что боевики "Исламского государства" вошли в сирийский город Кобани - через несколько месяцев после того, как их оттуда вытеснили курдские силы.