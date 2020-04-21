Сегодня королева Елизавета II отмечает свое 94-летие

Елизавета II отметит свой день рождения с семьей в Zoom.

Сегодня, 21 апреля, королева Великобритании Елизавета II празднует свой день рождения. Ее Величеству исполняется 94 года.

Из-за пандемии коронавируса монарх впервые за много лет отказалась от традиционного оружейного салюта и торжества в целом.

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Как сообщает Daily Mail, королева Великобритании отметит свой 94-й день рождения со своими родными по видеоконференции в Zoom. В данный момент она находится в изоляции в Виндзорском замке вместе со своим мужем, 98-летним принцем Филиппом.

Отмечается, что другие члены королевской семьи не имеют возможности лично поздравить королеву 21 апреля из-за того, что в Британии сейчас действует режим строгой изоляции из-за пандемии коронавируса.

Помощники Елизаветы II устроят видеозвонки, чтобы дети, внуки и правнуки королевы могли сказать ей свои пожелания и поздравления.

Стоит отметить, что согласно давней королевской традиции, день рождения Елизавета II празднует дважды в году: один в кругу семьи, а второй – в один из выходных дней июня. Летом королеву поздравляют всем государством, устраивая парады и открытые приемы.

Елизавета II официально занимает трон 67 лет. Ее правление началось в 1952 году, когда королеве было 25 лет. Таким образом, Елизавета II является старейшим монархом в истории Великобритании и рекордсменом по пребыванию на престоле.

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