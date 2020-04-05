Королева Елизавета II обратилась к британцам с посланием из-за коронавируса (видео)

Она призвала британцев к самодисциплине и решимости во время пандемии коронавируса.

Королева Елизавета II в воскресенье вечером в своем специальном обращении к нации и странам Содружества подчеркнула важность самодисциплины и решимости во время пандемии коронавируса.

Ее обращение транслировалось по телевидению, радио и соцсетям в 20.00 по британскому летнему времени, оно было записано заранее пишет BBC.

Елизавета II отметила ту боль утраты, страдания и финансовые трудности, которые легли на плечи британцев в это непростое время, когда нарушен обычный ход вещей.

Королева также выразила признательность работникам Национальной службы здравоохранения и других ключевых отраслей и подчеркнула важную роль, которую играет каждый член общества.

Королева сказала: "Я говорю с вами в чрезвычайно непростое время. Время, когда нарушена нормальная жизнь всей нашей страны: для кого-то это уже обернулось горем, для многих наступили финансовые трудности, и колоссальные перемены в привычном укладе жизни коснулись всех нас".

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"Я надеюсь, что в будущем все смогут гордиться тем, как мы встретили эти трудности. А те, кто придет после нас, скажут, что это поколение британцев такое же сильное, как и все прежние", - отметила королева.

"Такие черты, как самодисциплина, спокойная жизнеутверждающая решимость и сочувствие к ближнему, по-прежнему являются основными в нашей стране", - подчеркнула Елизавета II.

Она также выразила признательность всем британцам, которые, невзирая на хорошую погоду в эти выходные, последовали рекомендациям властей и остались дома.

Обращение было записано в Виндзорском замке, где 93-летний монарх находится в самоизоляции, при участии одного оператора в защитном костюме; вся съемочная группа находилась при этом в соседнем помещении. Королева в связи с этим вспомнила о своем радиообращении (тогда в качестве принцессы) в 1940 году, в разгар нацистских бомбардировок Великобритании.

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"Мы как дети обратились из Виндзора к детям, которых эвакуировали из их домов и отправили [в сельские районы] ради их же безопасности. Сегодня снова многие переживают болезненное чувство разлуки с близкими. Но и сейчас, как и тогда, мы в глубине души знаем, что поступаем правильно", - сказала королева.

"Хотя нам и раньше приходилось преодолевать трудности, в этот раз есть одно отличие, - заметила она. - В этот раз мы объединили усилия со всеми странами на планете, используя великие достижения науки и наше природное сочувствие ради исцеления. Мы добьемся успеха - и этот успех будет принадлежать каждому из нас".

"Мы должны утешаться тем, что хотя нам еще предстоит выдержать немало трудностей, лучшие дни возвратятся. Мы снова будем с нашими друзьями, с нашими родственниками, мы снова встретимся", - завершила свою речь королева.

Видео: BBC News

Как сообщал УНИАН, в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии от пандемии коронавируса за сутки 5 апреля умер 621 человек. В целом, количество летальных случаев от коронавируса выросло до 4 тысяч 934.

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