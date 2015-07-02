На военно-морской базе возле Вашингтона снова произошла перестрелка

На территории военно-морского комплекса Navy Yards на юго-востоке от столицы США Вашингтона произошла перестрелка.

Представитель ВМС США Педро Родригез ничего не сообщил о раненых, и не предоставил больше деталей, передает Радио Свобода.

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По сообщению СМИ, сейчас на месте присутствуют десятки полицейских машин.

В сентябре 2013 года на территории Navy Yard произошла стрельба, в результате которой погибли 12 человек, еще трое были ранены.