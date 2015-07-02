Боевики "Исламского государства" взялись за статуи из Пальмиры

Исламисты заявляют, что статуи были конфискованы у некоего контрабандиста и что захваченная контрабанда уничтожена, передает Русская служба Би-би-си.

После того, как боевики "Исламского государства захватили Пальмиру, которая входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, существуют самые серьезные опасения за судьбу сокровищ древней культуры, сосредоточенных там.

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Боевики уже уничтожили несколько археологических памятников объектов в Ираке, которые они считают объектами идолопоклонства.

Ранее ЮНЕСКО высказывало предположения, что ИГ занимается грабежом и контрабандой артефактов.

Многие из награбленных древностей оседают в частных коллекциях, в том числе в Британии.