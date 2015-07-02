В Еврогруппе озвучили свой прогноз для Афин в случае, если греки проголосуют против экономии

Об этом заявил глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум, выступая в парламенте Голландии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По его словам, греческие избиратели не должны ожидать, что они получат более выгодные условия от своих кредиторов путем голосования "нет" на референдуме.

Как отметил Дейсселблум, референдум покажет, готовы ли греки пойти на жертвы ради того, чтобы остаться в еврозоне.

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"Одна иллюзия должна быть развеяна: если результат отрицательный, то предложения могут быть пересмотрены, и Греция получит в конце концов более простой и привлекательный пакет предложений - Ред.)", - подчеркнул Дейсселблум.

"Если люди скажут, что не хотят этого (мер экономии - Ред.), нет не только никаких оснований для новой программы, нет также оснований для того, чтобы Греция оставалась в еврозоне", - подчеркнул глава Еврогруппы.