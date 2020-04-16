CNN: В Южной Корее у 140 выздоровевших пациентов снова нашли коронавирус

Эксперты считают, что повторное заражение маловероятно и пытаются выяснить, почему так произошло.

У 141 пациента в Южной Корее после выздоровления от COVID-19 снова обнаружили коронавирус. Их тесты были положительными.

Об этом, как пишет CNN, заявили в Центре контроля и профилактики болезней Южной Кореи (KCDC). Заместитель директора ведомства Квон Джун Вок сказал, что эксперты не могут пока объяснить, почему так случилось, что у уже выздоровевших людей вновь нашли опасный вирус. Большинство специалистов считают маловероятным повторное заражение. В KCDC подозревают, что это может быть связано с качеством конкретных тестов или же с разным количеством вирусной РНК в теле выздоровевших пациентов, на которые средства для диагностики и реагируют.

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Квон Джун Вок сказал, что правительство Южной Кореи изучает образцы, собранные у пациентов, чтобы проверить, могут ли они распространять коронавирус. По его словам, выводы будут готовы через две недели.

"Работники KCDC работают днем и ночью, чтобы собрать образцы и провести исследования", - сказал Квон.