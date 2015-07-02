В России на дне молодежи провели конкурс "Пни Обаму" (видео)

Видеоролик странной акции опубликовал в своем блоге местный житель Андрей Антоненков.

На ролике видно, что рядом с Обамой красуется надпись «Ударим по санкциям», а набрать максимальные очки в этой забаве можно, попав президенту США ногой по голове, сообщает ZNAK.

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Подавляющее большинство комментаторов ролика нелепый конкурс осудили. «С каждым пинком Русь святая с колен поднимается!» - иронически написал один из пользователей.