В России на дне молодежи провели конкурс "Пни Обаму" (видео)
15:10, 02 июля 2015Мир
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В Братске на Дне молодежи провели конкурс «Пни Обаму», в рамках которого горожанам предлагали пинать по изображению американского президента Барака Обамы.
В Братске молодежь "ударила по санкциям"
Видеоролик странной акции опубликовал в своем блоге местный житель Андрей Антоненков.
На ролике видно, что рядом с Обамой красуется надпись «Ударим по санкциям», а набрать максимальные очки в этой забаве можно, попав президенту США ногой по голове, сообщает ZNAK.
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Подавляющее большинство комментаторов ролика нелепый конкурс осудили. «С каждым пинком Русь святая с колен поднимается!» - иронически написал один из пользователей.
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