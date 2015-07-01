В МИД РФ разочарованы дополнительными санкциями "недружественной" Канады против России

Об этом во вторник 30 июня заявил официальный представитель МИД России Александр Лукашевич, пишет Крым.Реалии.

По его словам, новые ограничительные меры против Москвы «добавят негатива в отношения между двумя странами».

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«Подобные недружественные действия Канады не могут не вызывать сожаления. Впрочем, чего можно ожидать от тех, кто своими заявлениями и безответственными шагами всячески потакает «партии войны» в Киеве, препятствуя реальному поиску путей урегулирования внутриукраинского конфликта?», – сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что Канада ввела дополнительные экономические санкции в отношении России, добавив в санкционные списки 14 российских юридических и 3 физических лица. Кроме того, Канада ввела запрет на импорт и экспорт товаров с территории оккупированного Россией Крыма.

В свою очередь, глава международного комитета Госдумы России Алексей Пушков предлагает разработать комплекс ответных мер на санкции, которые ввела Канада против РФ.

"Нам нужно разработать комплекс мер по отношению к Канаде. Канада является наиболее антироссийским государством сегодня, пожалуй, и в западном альянсе принадлежит к группе наиболее антироссийских государств и, безусловно, в "Большой семерке", - сказал Пушков.