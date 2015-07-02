В НАТО заявили, что Россия с агрессивностью следит за ВМС Альянса

Об этом заявил заместитель верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе британский генерал сэр Адриан Брэдшоу во время конференции в Лондоне, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Defence News.

"Российское международное военно-морское присутствие заметно возросло в последние годы, особенно с начала кризиса в Украине в 2014 году", - отметил он.

При этом Брэдшоу отметил, что Россия следит и, вероятно, собирает информацию о военно-морских сил НАТО в Балтике, Атлантике, Средиземном и Черном море с использованием методов, которые можно считать дерзкими и даже иногда агрессивными.

В свою очередь другой британский вице-адмирал Питер Хадсон заявил, что в связи с нынешней ситуацией в Украине НАТО в ближайшее время сосредоточится на учениях десантных подразделений и ВВС.

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Кроме того, Хадсон отметил, что в последующие годы произойдет много учений НАТО, чтобы направлять большое количество сухопутных войськ для Европы.