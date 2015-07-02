СМИ: Россия и Франция согласовали сумму неустойки на "Мистрали"

12:28, 02 июля 2015
Мир
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Россия и Франция согласовали предварительную сумму неустойки за непоставку "Мистралей".

Корабль Мистраль / info-prom.com.ua

Об этом сообщает Європейська правда со ссылкой на РИА Новости.

"В течение июня удалось выйти на согласованное, предварительно, с обеих сторон решение о сумме выплаты Францией России компенсации за непоставку "Мистралей ". Предварительно, потому что решение должно быть одобрено теперь правительствами двух стран", - говорится в сообщении.

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Также упоминается, что в настоящее время активно проводятся консультации.

"Именно благодаря им стороны и вышли на согласованное, предварительно, решение о сумме выплаты. Сейчас делегации обсуждают техническую процедуру выплаты компенсации", - сообщил источник.

По его словам, следующий этап консультаций состоится в июле.

Как сообщал УНИАН, ситуация с поставками французских кораблей "Мистраль" в Россию может разрешиться в течение лета.

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