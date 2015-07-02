СМИ: Россия и Франция согласовали сумму неустойки на "Мистрали"

Об этом сообщает Європейська правда со ссылкой на РИА Новости.

"В течение июня удалось выйти на согласованное, предварительно, с обеих сторон решение о сумме выплаты Францией России компенсации за непоставку "Мистралей ". Предварительно, потому что решение должно быть одобрено теперь правительствами двух стран", - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия решила построить свои "Мистрали" - источник

Также упоминается, что в настоящее время активно проводятся консультации.

"Именно благодаря им стороны и вышли на согласованное, предварительно, решение о сумме выплаты. Сейчас делегации обсуждают техническую процедуру выплаты компенсации", - сообщил источник.

По его словам, следующий этап консультаций состоится в июле.

Как сообщал УНИАН, ситуация с поставками французских кораблей "Мистраль" в Россию может разрешиться в течение лета.