СМИ: Россия и Франция согласовали сумму неустойки на "Мистрали"
Россия и Франция согласовали предварительную сумму неустойки за непоставку "Мистралей".
Об этом сообщает Європейська правда со ссылкой на РИА Новости.
"В течение июня удалось выйти на согласованное, предварительно, с обеих сторон решение о сумме выплаты Францией России компенсации за непоставку "Мистралей ". Предварительно, потому что решение должно быть одобрено теперь правительствами двух стран", - говорится в сообщении.
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Также упоминается, что в настоящее время активно проводятся консультации.
"Именно благодаря им стороны и вышли на согласованное, предварительно, решение о сумме выплаты. Сейчас делегации обсуждают техническую процедуру выплаты компенсации", - сообщил источник.
По его словам, следующий этап консультаций состоится в июле.
Как сообщал УНИАН, ситуация с поставками французских кораблей "Мистраль" в Россию может разрешиться в течение лета.