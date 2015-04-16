Путин заявил, что Россия не будет требовать от Франции неустоек за "Мистрали"

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин во время "Прямой линии", сообщает ТАСС.

"Я исхожу из того, что действующее руководство Франции, французы - люди порядочные и деньги нам вернут. Мы не намерены требовать каких-то там неустоек, штрафов запредельных, но надо, чтобы все издержки, которые мы понесли, были возвращены", - сказал Путин.

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При этом он отметил, что отказ от поставки "Мистралей" никаким образом не повлиял на обороноспособность России.

Как сообщал УНИАН, Россия рассматривает возможность наложить отраслевые санкции на Францию и французские компании в ответ на отказ передать военно-морскому флоту РФ уже построенный вертолетоносец класса "Мистраль".

Контракт на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль" был заключен между французской компанией DCNS и "Рособоронэкспортом" в 2011 году. Планировалось, что первый корабль поступит на вооружение российского флота в 2014 году.

В ноябре президент Франции Франсуа Олланд приостановил процесс передачи вертолетоносца "до дальнейшего уведомления".