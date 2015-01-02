Премьер Дании пообещала ужесточить отношение к иммигрантам

Об этом сообщила премьер-министр Хелле Торнинг-Шмитт, выступая по национальному телевидению с традиционным новогодним обращением к датчанам, передает ТАСС.

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По мнению главы правительства, интеграции иммигрантов в датское общество не происходит, и слишком многие из них получают социальную помощь. "Беженцы должны работать в Дании, - подчеркнула она. - Они не должны становиться клиентами".

Хелле Торнинг-Шмитт сообщила, что будут сокращены возможности для воссоединения семей и ужесточены правила предоставления убежища. Она добавила, что правительство выступит с новыми предложениями по наращиванию экономического роста, а также высказалась за улучшение системы выплаты пособий по безработице.