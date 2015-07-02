В Тихом океане возобновятся поиски пропавшего малазийского "Боинга"

Об этом сообщает Координационный центр поисков (JACC) на своем сайте, пишет Лента.ру. Ранее самолет искали в Индийском океане.

Зона поисков будет расширена вдвое — до 120 тысяч квадратных километров. Судно Fugro Discovery придет в эту акваторию 2 июля, судно Fugro Equator присоединится к операции 6 июля.

Австралия, Малайзия и Китай согласовали план по подъему обломков самолета в случае их обнаружения. Операция должна обеспечить сохранность всех свидетельств, необходимых для расследования обстоятельств инцидента, отмечается в заявлении JACC.

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Поиски сразу после катастрофы были безрезультатны. В октябре была предпринята еще одна попытка найди следы пропавшего лайнера в Индийском океане. Приданные тогда поисковикам суда компании Fugro были оснащены глубоководными сонарами. При этом акватория, где могли бы находится останки самолета, постоянно уточняется и расширяется.

«Боинг», направлявшийся в Пекин из Куала-Лумпура, исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На борту лайнера находились 239 человек. Ни самолет, ни его фрагменты не найдены до сих пор. В конце марта Malaysia Airlines официально заявила, что считает всех находившихся на борту погибшими. Авиаперевозчик опубликовал официальный доклад о катастрофе.