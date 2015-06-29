Меркель заявила, что Греция не готова идти на компромисс с международными кредиторами

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что правительству Греции не хватает готовности для нахождения компромисса с международными кредиторами.

"Необходимо просто констатировать, что у греческой стороны не было желания достичь компромисса", - цитирует канцлера Deutsche Welle.

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Меркель сделала это заявление после встречи по Греции с главами фракций и партий, представленных в Бундестаге.

Она еще раз подчеркнула, что европейские партнеры Греции сделали "чрезвычайно щедрую программу" финансовой помощи.

«Однако из-за решения правительства провести референдум эти переговоры не могли быть доведены до конца», - отметила Меркель и анонсировала, что 1 июля, в Бундестаге состоятся дебаты по Греции.

Кроме Меркель в обсуждении примут участие министр экономики и вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль и министр финансов Вольфганг Шойбле.

Также канцлер отметила, что не видит оснований для проведения внеочередного саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС до референдума в Греции.

Ранее Меркель призвала Афины и Брюссель к компромиссу и соблюдению правил в долговом споре.

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По ее мнению, если способность находить компромиссы потеряна, то Европа тоже будет потеряна.

«И тогда смысл предложения, которое я часто повторяю, следует понимать так: если евро потерпит крах, потерпит крах и Европа», - добавила Меркель.

В то же время она дала понять, что международные кредиторы не пойдут на дополнительные уступки греческому правительству и подчеркнула, что европейские принципы не должны игнорироваться.