В Париже священника оштрафовали за пасхальную службу во время карантина

Священнику за нарушение карантинных ограничений выписали 135 евро штрафа.

В Париже священника, который, несмотря на введенный из-за коронавируса карантин, провел пасхальную службу, оштрафовали на 135 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LCI и Le Point.

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Отмечается, что церковь Сен-Николя дю Шардонне в центре Парижа решила провести пасхальную литургию с верующими, хоть собрание в религиозных сооружениях во Франции сейчас запрещены.

Полиция приехала в храм после того, как жители близлежащих домов услышали из церкви звуки органа возвестили об этом полицейских. Внутри храма находились около 40 верующих.

Священнику пришлось заплатить за нарушение штраф в размере 135 евро. При этом верующих, посетивших службу, не оштрафовали.

Церковь Сен-Николя дю Шардонне, как отмечают медиа, известна своим консерватизмом и верностью традициям.

Как сообщал УНИАН, в Италии полиция оштрафовала женщину пожилого возраста за нарушение карантина – в течение дня она 11 раз сходила в магазин.