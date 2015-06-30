BBC: В Либерии объявили карантин после случая Эболы

Власти Либерии ввели карантин в области, где в воскресенье от лихорадки Эбола умер 17-летний парень.

Семь недель назад страна объявила себя свободной от этой болезни. И это первый задокументированный случай заболевания с того времени, сообщает BBC Украина.

Заместитель министра здравоохранения Тольберт Наенсва сказал, что анализы подтвердили, что парень умер от Эболы.

Это произошло в селе Недовейн, которое расположено в 30 км от столицы, рядом с международным аэропортом.

Тольберт Наенсва сказал ВВС, что власть контролирует ситуацию и людям нет нужды паниковать.

По словам чиновника, сейчас проводят расследование, каким образом парень заразился лихорадкой.

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Он добавил, что его тело похоронили безопасно, чтобы не допустить распространения лихорадки.

От декабря 2013 года из-за Эболы погибли более 11 тысяч человек. Большинство из них - в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне.

В основном в этих странах побороли распространение болезни, однако количество новых случаев выросло недавно, когда в Западной Африке начался сезон дождей.