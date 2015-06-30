Количество жертв катастрофы Hercules C-130 на острове Суматра может достигать ста человек - СМИ

Об этом сообщает Немецкая волна со ссылкой на представителей задействованных в операции спасателей. По состоянию на вечер вторника найдены 72 тела погибших.

По данным полиции, на борту самого военно-транспортного лайнера находились более 60 человек, 12 из них - члены экипажа.

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Самолеты указанного типа часто применяются для преодоления последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и могут перевозить десятки пассажиров.

Трагедия произошла во время перелета военно-транспортной машины с аэродрома в Медане, где проживает более двух миллионов человек, до аэропорта в округе Натуна. Самолет упал через несколько минут после взлета, причинив значительные разрушения зданий вокруг места падения. Спасательные работы продолжаются.