В районе поисков Airbus найдены тело человека и предметы багажа

Об сообщают индонезийские СМИ со ссылкой на пилота, передает РИА "Новости".

"На волнах раскачивался человек. После того, как я рассмотрел фото на своем ноутбуке, понял, что это тело погибшего", – заявил лейтенант Три Прабово.

"Я практически полностью уверен, поскольку (тело) находилось недалеко от района, где самолет в последний раз был замечен (радарами)", – цитирует слова летчика новостной интернет-портал Detik.com.

Читайте такжеСвязь с самолетом AirAsia пропала после запрета пилотам изменить курс из-за непогодыПозже стало известно, что объекты, напоминающие спасательные жилеты и предметы багажа, были найдены к западу от индонезийского острова Калимантан. Это могут быть вещи с пропавшего самолета авиакомпании Air Asia, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей индонезийских ВВС.

Пилот самолета Hercules, участвующего в поисковой операции в проливе Каримата, сообщил местным СМИ, что объекты найдены около 11 часов по местному времени.

Ранее сообщалось, что самолет ВВС Индонезии обнаружил в проливе Каримата, разделяющем острова Суматра и Калимантан, предметы, напоминающие обломки Airbus, который пропал с экранов радаров в воскресенье, в том числе аварийный трап.