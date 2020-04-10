Из-за коронавируса около 100 тысяч моряков оказались заблокированными на судах

В связи с пандемией порты ввели ограничения, среди которых запреты на вход судов в гавани или обязательный карантин для экипажей.

По всему миру около 100 тыс. моряков не могут покинуть суда из-за распространения коронавируса.

Об этом заявил представитель профсоюза Verdi Роберт Хенгстер, сообщает Deutsche Welle.

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По его словам, многие моряки "вынуждены продлевать контракты вместо того, чтобы вернуться к семье и друзьям".

Порты по всему миру ввели разнообразные ограничения с целью сдержать распространение инфекции. Среди новых мер - запреты на вход в гавани или обязательный карантин для экипажей. Кроме того, приходится заполнять большое количество формуляров о здоровье команды, заявил капитан контейнеровоза Essen Express Тобиас Камман.

Многие авиакомпании временно прекратили выполнять рейсы, что создало дополнительные препятствия для моряков. Как правило, в месяц около 100 тыс. человек сменяют друг друга на бортах судов, однако в свете пандемии COVID-19 экипажи вынуждены оставаться на борту.

Международная палата судоходства и международные профильные профсоюзы обратились с совместным письмом к правительствам стран группы G20. Составители документа призвали их обратить внимание на проблему и сделать возможным отпуск моряков на берегу при условии соблюдений всех мер предосторожности, а также обеспечить медицинский осмотр мореплавателей на берегу, поскольку на торговых судах нет врачей. Ротацию экипажей недопустимо откладывать на долгое время из гуманитарных соображений, а также из соображений безопасности и трудового права, подчеркивается в письме.