Ключевой лоббист Путина в Европарламенте увеличивает численность собственной фракции

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт учреждения.

Как отмечается, в настоящее время количество евродепутатов, которые входят во фракцию Ле Пен под названием "Европа наций и свобод", составляет 37.

Как известно, фракция была создана в конце прошлой недели.

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В нее вошли представители различных партий, в том числе UKIP (Партия независимости Великобритании), венгерского "Йоббика", а также правых партий Нидерландов, Австрии, Италии, Бельгии и Польши.

Ранее сообщалось, что Марин Ле Пен создает вторую группу "друзей Путина" в Европарламенте.

Следует отметить, что в Европарламенте уже есть группа депутатов, которые симпатизируют российскому президенту. Осенью прошлого года она оказалась под угрозой распада, однако от этого ее спас польский евродепутат Роберт Ивашкевич. В EFDD - 46 депутатов. Всего в составе ЕП находится 751 парламентарий.