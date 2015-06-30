СК России подозревает Ходорковского в убийстве мэра Нефтеюганска

Об этом говорится на сайте российского ведомства.

"В связи с вновь открывшимися обстоятельствами принято решение о возобновлении расследования уголовного дела об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. По появившейся в распоряжении Следственного комитета оперативной информации, в роли заказчика этого убийства и ряда других особо тяжких преступлений мог выступать непосредственно руководитель ЮКОСа Михаил Ходорковский", - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что отсутствие Ходорковского на территории России не станет "непреодолимым препятствием для проведения с ним всех необходимых следственных действий".

Ранее УНИАН сообщал, что Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компании ЮКОС 1,866,404,634 евро в качестве компенсации за допущенные в отношении компании нарушения права на имущество. Также ЕСПЧ постановил выплатить ЮКОСу еще 300 тыс. евро на возмещение издержек.