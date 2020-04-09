The Guardian: Карантин не закончится, пока не будет лекарств от коронавируса

Китай смог остановить первую волну заражения с помощью жестких ограничений, но угроза начала второй волны вполне реальна.

Страны хотят покончить с внедренными карантинами и позволить людям вновь передвигаться и работать. Но им придется пристально следить за новыми случаями заражения и изменять имеющиеся ограничения до тех пор, пока не появится вакцина против COVID-19.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на новое исследование, основанное на китайском опыте. Пекин взял под жесткий контроль повседневную жизнь своих граждан. Это позволило покончить с первой волной COVID-19, - признают ученые из Гонконга. Но угроза начала второй волны вполне реальна.

"Хотя эти меры контроля, очевидно, сократили количество случаев заражения до очень низкого уровня, без коллективного иммунитета против COVID-19 распространение запросто может снова усилиться. Потому что бизнес, заводы и школы постепенно возобновляют работу", - сказал профессор Джозеф Т. Ву из Университета Гонконга, который также напомнил о росте риска "импорта" инфекции из-за рубежа, поскольку коронавирус распространился по всему миру.

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Китай добился уменьшения так называемого репродуктивного числа вируса. Это показатель, который указывает, сколько людей один больной на COVID-19 человек может заразить. Раньше эта цифра в Китае достигала 2-3, теперь она опустилась меньше единицы.

Но исследователи предостерегают, что в случае восстановления нормального темпа жизни и слишком быстрого снятия всех ограничений, репродуктивное число снова возрастет. Правительствам придется пристально следить за тем, что происходит.

"Политики контроля, такие как физическое дистанцирование и изменение поведения, скорее всего, будут сохраняться на протяжении какого-то времени. Поиск баланса между восстановлением экономической активности и сохранения репродуктивного числа ниже единицы - это лучшая стратегия до тех пор, пока эффективная вакцина станет широко доступной", - сказал Ву.

Исследование, опубликованное в медицинском журнале Lancet, основано на моделировании эпидемии в Китае. Оно выявило, что уровень смертности в материковом Китае был значительно ниже, меньше 1%, чем в провинции Хубэй, где пандемия началась. Там уровень смертности достигал 6%. Показатель также менялся в зависимости от экономического благополучия каждой провинции, что напрямую могло повлиять на возможности местных систем здравоохранения.

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"Даже в наиболее богатых и хорошо обеспеченных мегаполисах, таких как Пекин и Шанхай, ресурсы системы здравоохранения исчерпываются. И службы столкнутся с трудностями в случае неожиданного роста спроса", - сказал старший автор исследования профессор Габриэль М. Леуна из Университета Гонконга.

"Наши выводы указывают на необходимость гарантирования того, что местные системы здравоохранения будут иметь адекватное количество персонала и ресурсов, чтобы минимизировать смерти от COVID-19", - добавил он.

Свой анализ ученые основали на данных местных Комиссий здравоохранения о подтвержденных случаях заражения коронавирусом с середины января до 29 февраля в четырех городах: Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Вэньчжоу. А также в 10 провинциях кроме Хубэй, в которых было больше всего пациентов. Авторы делают вывод, что если меры контроля и ослаблять, то только постепенно.

Если допустить скачок уровня заражения, это принесет более высокие потери для здоровья и экономики, даже если жесткие ограничения снова вернуть назад для остановки вспышки.