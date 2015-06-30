После предложения сжигать сердца геев Киселев поддержал однополые гражданские союзы

Об этом он сказал в эфире программы Вести недели.

"Но если без смеха, то и в России тему стоит время от времени обсуждать. ЛГБТ-сообщество — факт. И можно прикинуть, как взрослым людям облегчить жизнь в случае, если они захотели взять на себя и по бумагам обязательства заботиться друг о друге. В конце концов любовь творит чудеса. Кто против?", - заявил он.

По мнению Киселева, в России уже существуют юридически оформленные однополые союзы - это опекунство.

"По этому пути и пошла, например, Голландия. Кроме семьи есть там форма гражданского союза как "зарегистрированное партнерство". И не важно, люди какого пола в него вступают. Могут и разнополые. Это еще не семья, но все же оформленный союз. Практикуется подобное и во Франции. Называется "гражданский договор солидарности". Есть ли противопоказания в России? Вряд ли", - сказал российский ведущий, известный своей агрессивной гомофобией, в частности, заявлением о том, что сердца гомосексуалов нужно "сжигать и закапывать в землю".

Читайте такжеВ Сан-Франциско почти 26 тысяч человек на гей-прайде отпраздновали легализацию однополых браков (фото)Как сообщает Дождь, накануне замглавы комитета по конституционному законодательству Совета Федерации (верхняя палата российского парламента) Константин Добрынин сказал, что ЛГБТ-сообщество должно получить равные с гетеросексуалами права. Он назвал недостатком законодательства отсутствие специальных норм по этому вопросу.

Напомним, 26 июня Верховный суд США постановил, что теперь однополые пары имеют конституционное право на вступление в брак на всей территории США.