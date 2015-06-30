СМИ: Число погибших при крушении военного самолета в Индонезии может превысить 50

Об этом рассказал представитель спасательной службы Индонезии Хисара Турнипа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа.

"Число погибших продолжает расти,… так как в полетном листе говорится о 55 пассажирах", — цитирует агентство Турнипа.

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По данным агентства, на данный момент в Центральную больницу имени Адама Малика в городе Медан были доставлены тела 30 погибших, среди них пять членов экипажа.

Как сообщал УНИАН, в результате падения военно-транспортного самолета на отель и жилые дома на севере индонезийского города Медан, погибли 38 человек.