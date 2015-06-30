СМИ: Число погибших при крушении военного самолета в Индонезии может превысить 50
13:47, 30 июня 2015Мир
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Число погибших в результате крушения индонезийского военно-транспортного самолета Hercules C-130 в городе Медан на севере острова Суматра может превысить 50 человек.
REUTERS
Об этом рассказал представитель спасательной службы Индонезии Хисара Турнипа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Синьхуа.
"Число погибших продолжает расти,… так как в полетном листе говорится о 55 пассажирах", — цитирует агентство Турнипа.
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По данным агентства, на данный момент в Центральную больницу имени Адама Малика в городе Медан были доставлены тела 30 погибших, среди них пять членов экипажа.
Как сообщал УНИАН, в результате падения военно-транспортного самолета на отель и жилые дома на севере индонезийского города Медан, погибли 38 человек.
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