Число погибших при падении военного самолета на отель в Индонезии достигло 38 человек
12:08, 30 июня 2015Мир
2170 0
В результате падения военно-транспортного самолета на отель и жилые дома на севере индонезийского города Медан, погибли 38 человек.
В результате падения самолета по последним данным погибли 38 человек / @boppinmule
Об этом сообщают власти Индонезии, передает "Украинская правда" со ссылкой на Reuters. Отмечается, что число жертв может возрасти. В то же время представители Красного Креста сообщили, что по последним данным, погибли 38 человек.
Читайте такжеВ Индонезии военный самолет упал на жилые дома, есть погибшие (фото, видео)
Военный представитель Фуад Бася сообщил, что на борту разбившегося самолета "Геркулес С-130" было 12 членов экипажа, в том числе пилот. Тела пяти из них были найдены.
Самолет был выпущен в 1964 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter