Число погибших при падении военного самолета на отель в Индонезии достигло 38 человек

Об этом сообщают власти Индонезии, передает "Украинская правда" со ссылкой на Reuters. Отмечается, что число жертв может возрасти. В то же время представители Красного Креста сообщили, что по последним данным, погибли 38 человек.

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Военный представитель Фуад Бася сообщил, что на борту разбившегося самолета "Геркулес С-130" было 12 членов экипажа, в том числе пилот. Тела пяти из них были найдены.

Самолет был выпущен в 1964 году.