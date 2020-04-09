В Польше за сутки от коронавируса умерло рекордное количество людей
В Польше за минувшие сутки от коронавируса умерли 30 человек – это наибольшее количество от начала эпидемии.
Министерство здравоохранения Польши в среду вечером сообщило о 357 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. В ведомстве также проинформировали о еще 30 летальных случаях от COVID-19, сообщает RMF24.
Всего в Польше уже 5205 заражений. 159 из этих людей умерли. Отмечается, что последние сути были для страны были самыми трагичными с начала эпидемии в Польше. Пика заболеваемости в стране ожидают в мае-июне.
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Польский премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что страна увеличит ежедневные объемы тестирования на коронавирус. Он отметил, что Польша имеет контракт на 800 тыс. тестов.
"150 тысяч доступных, 150 тысяч - уже в пути, в ближайшие несколько дней они будут в Польше", - сообщил он. По его оценкам, запас тестов "огромный".
"Мы тестируем в тех местах, где эпидемиологи, эксперты указывают нам, что нужно тестировать, то есть разные виды мест повышенного риска, места карантина, больницы", - сказал Моравецкий.
Как сообщал ранее УНИАН, у сына президента Сербии обнаружили COVID-19: его госпитализировали.
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