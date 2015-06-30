Назначена дата президентских выборов в Беларуси

Ранее в качестве возможной даты очередных президентских выборов Центризбирком называл 15 ноября, передает Би-би-си. Эти выборы обойдутся белорусскому бюджету примерно в $12 млн при проведении одного тура и более чем в $17 млн, если потребуется второй тур, сообщили в Центризбиркоме страны.

Предыдущие президентские выборы в Беларуси прошли 19 декабря 2010 года и, по официальным данным, бесспорно обеспечили Александру Лукашенко четвертый президентский срок.

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В результате разгона акций против фальсификаций выборов и последовавших арестов уголовному преследованию подверглись около 40 общественных активистов, а также некоторые оппозиционные политики и пять из десяти соперников Александра Лукашенко в борьбе за президентское кресло.

Бывший кандидат в президенты Николай Статкевич до настоящего момента продолжает отбывать тюремный срок.