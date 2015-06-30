Дания введет контроль на границе с Германией
13:15, 30 июня 2015Мир
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Дания установит контроль на границе с Германией для пресечения въезда на свою территорию нелегальных мигрантов и перевозки контрабандных товаров.
Дания возобновит контроль на своей границе с Германией / fb.ru
Об этом, как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters, министр иностранных дел Дании Кристиан Дженсен заявил своему немецкому коллеге Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
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По словам датского дипломата, ограничительные меры будут введены в соответствии с правилами, установленными в странах шенгенской зоны.
В 2011 году Копенгаген на несколько месяцев ввел контроль на границе с Германией. Тогда пограничники получили право осматривать автомобили, въезжающие в Данию. Эта мера вызвала недовольство в Брюсселе.
Контроль на границе Дании и Германии не осуществляется в связи с тем, что обе страны входят в шенгенскую зону.
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