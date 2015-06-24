Британский премьер хочет укрепить границу с Францией из-за мигрантов
16:56, 24 июня 2015Мир
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Правительство Великобритании рассматривает возможность укрепления границы с Францией в районе порта Кале из-за мигрантов.
REUTERS
Об этом заявил премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters. "Мы раздумываем над тем, чтобы разместить на той стороне канала больше персонала и увеличить количество групп, которые будут иметь в своем составе специально обученных собак", - сказал Дэвид Кэмерон.
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"Еще больше работы нужно сделать в плане установки ограждения не только вокруг порта Кале, но и вокруг входа в тоннель под Ла-Маншем", - добавил он.
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