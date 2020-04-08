Основатель Twitter пожертвовал около 28% своих доходов на борьбу с коронавирусом в мире

К сообщению американец прикрепил таблицу, из которой следует, что пожертвования составили 997 818 354 доллара.

Основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 миллиард долларов или 28% всех своих доходов на борьбу с коронавирусом в мире.

Об этом он написал в своем аккаунте.

Читайте такжеУхань ослабляет жесткий карантин – жителям разрешили покидать город (фоторепортаж)

«Я направлю 1 миллиард долларов в акциях Square – примерно 28% своего состояния в фонд Start Small, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19», – написал он.

К сообщению американец прикрепил таблицу, из которой следует, что пожертвования составили 997 818 354 доллара.

Он добавил, что после борьбы с пандемией фонд перейдет к образованию.

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за ее ошибки в реагировании на пандемию коронавируса.