Основатель Twitter пожертвовал около 28% своих доходов на борьбу с коронавирусом в мире
07:40, 08 апреля 2020Мир
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К сообщению американец прикрепил таблицу, из которой следует, что пожертвования составили 997 818 354 доллара.
Иллюстрация / REUTERS
Основатель Twitter Джек Дорси пожертвовал 1 миллиард долларов или 28% всех своих доходов на борьбу с коронавирусом в мире.
Об этом он написал в своем аккаунте.
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«Я направлю 1 миллиард долларов в акциях Square – примерно 28% своего состояния в фонд Start Small, чтобы финансировать глобальную помощь против COVID-19», – написал он.
К сообщению американец прикрепил таблицу, из которой следует, что пожертвования составили 997 818 354 доллара.
Он добавил, что после борьбы с пандемией фонд перейдет к образованию.
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что планирует остановить финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за ее ошибки в реагировании на пандемию коронавируса.
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