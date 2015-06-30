Инициативная группа прекратила бессрочный митинг на площади Свободы в Ереване - СМИ
01:22, 30 июня 2015Мир
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Инициативная группа прекратила объявленный вчера бессрочный митинг на площади Свободы.
REUTERS
Об этом сообщает NEWS.am.
В частности, член инициативной группы Максим Маргарян заявил журналистам, что они покидают площадь.
30 июня инициативная группа «Нет грабежу» даст пресс-конференцию и представит дельнейшие действия.
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Ранее УНИАН сообщал, что участники протеста против повышения тарифов на электроэнергию решили не расходиться и не отказываться от акций, несмотря на обещание президента, что повышение тарифов будет временно компенсировано за счет государства.
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