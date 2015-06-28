Демонстранты в Ереване решили не расходиться несмотря на обещания властей - СМИ
Участники протеста против повышения тарифов на электроэнергию решили не расходиться и не отказываться от акций, несмотря на обещание президента, что повышение тарифов будет временно компенсировано за счет государства.
Как передает ВВС, накануне президент Армении Серж Саргсян пообещал, что до завершения аудита компании "Электрические сети Армении" правительство возьмет на себя расходы, связанные с повышением тарифов.
При этом армянская власть в очередной раз заявила, что решение о повышении тарифов пересматриваться не будет, поскольку это грозило бы развалом энергетической системы страны.
"До получения заключений аудита, правительство возьмет на себя бремя от повышения тарифов", - заявил президент Армении, добавив, что деньги будут взяты из средств на укрепление безопасности страны, и что социальные программы не пострадают.
Он также не исключил, что "Электрические сети Армении" будут возвращены в государственную собственность, если выяснится, что повышение тарифов было необоснованным.
"Если же заключения (аудита) подтвердят обоснованность тарифов, то потребители с этого момента без каких-либо оснований для сомнений начнут платить по новой цене", - заявил Саргсян.
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Договоренность о проведении аудита компании была достигнута накануне во время встречи президента Армении с сопредседателем армяно-российской комиссии, министром транспорта России Максимом Соколовым.
ЗАО "Электрические сети Армении" было создано в 2002 году и является дочерним предприятием российского ОАО "Интер РАО ЕЭС".
Участники протеста сначала с радостью восприняли инициативу президента, но впоследствии назвали ее половинчатой, и решили пока не прекращать акции протеста.
Один из активистов Вазген Дарбинян считает, что президент сделал "ход конем", и что президентская предложение только обострит ситуацию:
"Я считаю, что это неправильно, абсурдно, это как из пустого в порожнее переливать. Государство, как они говорили изначально , не имеет средств. Почему государство должно это оплачивать? Это еще хуже, потому что они будут брать займы, будут брать деньги в долг. Эти займы надо будет обслуживать, платить по ним проценты. Практически, это будет еще дороже", - заявил участник протеста.
Протесты в Армении начались после того, как Государственная комиссия по регулированию общественных услуг повысила тарифы на электроэнергию почти на 17%.