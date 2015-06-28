Демонстранты в Ереване решили не расходиться несмотря на обещания властей - СМИ

Как передает ВВС, накануне президент Армении Серж Саргсян пообещал, что до завершения аудита компании "Электрические сети Армении" правительство возьмет на себя расходы, связанные с повышением тарифов.

При этом армянская власть в очередной раз заявила, что решение о повышении тарифов пересматриваться не будет, поскольку это грозило бы развалом энергетической системы страны.

"До получения заключений аудита, правительство возьмет на себя бремя от повышения тарифов", - заявил президент Армении, добавив, что деньги будут взяты из средств на укрепление безопасности страны, и что социальные программы не пострадают.

Он также не исключил, что "Электрические сети Армении" будут возвращены в государственную собственность, если выяснится, что повышение тарифов было необоснованным.

"Если же заключения (аудита) подтвердят обоснованность тарифов, то потребители с этого момента без каких-либо оснований для сомнений начнут платить по новой цене", - заявил Саргсян.

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Договоренность о проведении аудита компании была достигнута накануне во время встречи президента Армении с сопредседателем армяно-российской комиссии, министром транспорта России Максимом Соколовым.

ЗАО "Электрические сети Армении" было создано в 2002 году и является дочерним предприятием российского ОАО "Интер РАО ЕЭС".

Участники протеста сначала с радостью восприняли инициативу президента, но впоследствии назвали ее половинчатой, и решили пока не прекращать акции протеста.

Один из активистов Вазген Дарбинян считает, что президент сделал "ход конем", и что президентская предложение только обострит ситуацию:

"Я считаю, что это неправильно, абсурдно, это как из пустого в порожнее переливать. Государство, как они говорили изначально , не имеет средств. Почему государство должно это оплачивать? Это еще хуже, потому что они будут брать займы, будут брать деньги в долг. Эти займы надо будет обслуживать, платить по ним проценты. Практически, это будет еще дороже", - заявил участник протеста.

Протесты в Армении начались после того, как Государственная комиссия по регулированию общественных услуг повысила тарифы на электроэнергию почти на 17%.