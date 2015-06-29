Самый кровавый теракт в истории Туниса: власти заявили об аресте подозреваемых

Власти Туниса заявляет об аресте подозреваемых в организации теракта на пляже пятизвездочного отеля в городе Сус.

Как сообщает Радио Свобода, министр внутренних дел Туниса Мохаммед Гарсали заявил, что полиция продолжает расследование. По его словам, по версии следствия, подозреваемые прошли подготовку в лагерях террористов в соседней Ливии.

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Напомним, ответственность за убийство 38 человек взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". Это самый кровавый теракт в истории Туниса.

Власти Великобритании сообщают, что по крайней мере 18 погибших были британскими гражданами. Среди погибших также граждане Германии, Португалии, Ирландии и Бельгии.