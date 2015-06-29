Меркель заявила, что Берлин готов вести переговоры с правительством Греции в любое время

Европейские лидеры считают, что еще есть время, чтобы достигнуть соглашения, избежать дефолта Греции и возможного выхода этой страны из еврозоны.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин «готов говорить с правительством Греции в любое время», сообщает Радио Свобода.

По словам президента Франции Франсуа Олланда, «Франция за то, чтобы Греция осталась в еврозоне, и Франция готова действовать».

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Европейская комиссия отметила, что предоставит новые предложения, направленные на преодоление кризиса, после 29 июня.

Напомним, рынки Европы и Азии резко упали сегодня на фоне того, что Афинам 30 июня предстоит погасить 1 млрд 600 млн евро долга перед Международным валютным фондом.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что 29 июня банки в его стране не откроются и фондовый рынок будет закрытым в течение приблизительно недели.