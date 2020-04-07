NPR: Пандемия коронавируса дает шанс закончить войну в Украине

Обвал цен на нефть и пандемия коронавируса могут заставить Кремль уйти с украинской территории.

Кроме вреда для общественного здоровья и глобальной экономики кризис из-за пандемии COVID-19 может предложить неожиданную возможность завершить единственную горячую войну в Европе, а также разобраться с атакой Владимира Путина на международные нормы поведения.

Поскольку распространение коронавируса и обвал цен на нефть все больше давят на Кремль, США и их союзники должны предложить отмену санкций против России, если Путин положит конец своему военному вторжению в Украину. Об этом в статье для NPR пишут бывшие американские послы в Украине Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Джон Хербст. По их мнению, президент Дональд Трамп и Конгресс могут защитить интересы Америки и мира, если предпримут решительные шаги к завершению этой войны. Администрация Трампа и американский парламент должны воспользоваться моментом.

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С начала российского вторжения в украинские регионы Крым и Донбасс в 2014 году, российские силы и их марионетки убили 14 тысяч украинцев в Донецкой и Луганской областях. Российские силы периодически прибегают к эскалации боев. Последний такой случай произошел в феврале. Война продолжает вредить российским интересам, безопасности Европы и Запада, а также миру, которым руководит закон, а не грубая сила.

Международная общественность выступила против наступления Москву с помощью экономических и других санкций, которые помогли замедлить ежегодный экономический рост России до 1% с 2014 года. Цена на нефть, которая остается главной опорой российской экономики, теперь упала до минимума за последние 18 лет. На ископаемые энергоносители приходится 60% российского экспорта.

Глобальная рецессия, которая уже появилась на горизонте, станет еще одним ударом по российской экономике. Сейчас больше, чем когда-либо, России нужно снятие санкций. Конечно же, Путин использовал виртуальную встречу лидеров G20 на прошлой неделе, чтобы призвать к снятию всех международных санкций. Он назвал это "гуманитарным вопросом" на фоне пандемии COVID-19.

Как обе партии в США дали четко понять, единственный возможный путь к отмене санкций - это выход России из ее дорогостоящей войны против Украины. Это позволило бы высвободить ресурсы для борьбы с вирусом как в Москве, так и в Киеве. Поскольку много лет дипломатических попыток закончить войну в Украине зашли в тупик, давление на высоком уровне со стороны США сейчас может пробить этот блок. Кризис коронавируса может дать Кремлю причину согласиться на отказ от войны.

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Тесно сотрудничая с лидерами Германии, Франции и Украины, президент Трамп должен предложить Путину положить конец войне, вернуть Донбасс и международную границу под украинский суверенитет в обмен на полную отмену всех санкций, которые были наложены на Россию за ее вторжение на Донбасс. Если Путин согласится вывести войска из Крыма, то и санкции против Москвы за незаконную аннексию тоже можно отменить. Однако, главные карательные меры были введены именно из-за российской агрессии на Донбассе. Поэтому Запад может сохранить все меры, введенные за оккупацию Крыма.

Ключевые пункты такой сделки, хоть и не порядок их выполнения, уже прописаны в так называемых Минских договоренностях. Это прекращение огня, подтвержденный ОБСЕ выход российских войск, возвращение границы под украинский контроль, местные выборы и некоторые меры децентрализации, которые проводятся во всех украинских регионах. Чтобы позаботиться о безопасности на Донбассе во время процесса, одна из идей предлагает совместные патрулирования украинской национальной полиции и местной "милиции", которая работает на оккупированной территории. Воплощение такого замысла может происходить под наблюдением ОБСЕ и должна быть подкреплена международной миротворческой миссией. Миротворческие войска должны действовать по согласию Совета безопасности ООН и состоять из солдат нейтральных стран. Ключевым требованием должен стать переход украинской международной границы с РФ под контроль миротворцев.

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В Вашингтоне президенту Трампу будет нужна поддержка Конгресса, чтобы снять санкции против России. А многие конгрессмены скептически относятся к готовности Кремля действовать с добрыми намерениями. Но консенсус обеих партий, которые ввели эти санкции, должен разрешить их осторожную и обусловленную отмену.

Президент Трамп при поддержке украинского лидера Владимира Зеленского должен убедить Конгресс устранить санкции, которые касаются Донбасса, с откровенным пониманием того, что они будут снова введены, если Путин не выполнит договоренности. Эти же условия должны быть в основе консенсуса между США, их партнерами в Европе и союзниками по НАТО. С поддержкой обеих партий и трансатлантического сообщества, Трамп сможет напрямую выступить против Путина.

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Угрозы для экономики и здоровья от коронавируса заставили украинский парламент на прошлой неделе принять скандальные реформы относительно рынка земли и банковского сектора, чтобы разблокировать помощь от МВФ. Россия, которая месяцами преуменьшала угрозу от вируса, вслед за другими странами ограничила передвижение людей за пределами их дома.

Во время пандемии кажется особенным безумием то, что российские и украинские силы будут продолжать убивать друг друга. Агрессию Кремля нужно остановить. Все страны должны сосредоточиться сейчас на борьбе с коронавирусом, а не на войне против соседей.