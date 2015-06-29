Премьер-министр Армении призвал протестующих воздерживаться от антиконституционных действий

Об этом сообщает агентство Новости-Армения.

«Подтверждая готовность властей решать проблемы посредством диалога и совместной работы, в очередной раз призываю наших сограждан, продолжающих акцию протеста на проспекте Баграмяна, воздерживаться от антиконституционных действий и не обострять ситуацию. Одновременно, считаю недопустимой любую провокацию в отношении полицейских, они служат нашей стране и народу и достойны самого большого уважения», - сказал глава правительства.

По его словам, сегодня на проспекте Баграмяна появились силы, реальная цель которых - не проблема повышения тарифов на электроэнергию, а создание нестабильности в стране и провоцирование столкновений между гражданами.

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«Они вывели на первый план не социальный или экономический элементы, а непонятные и бесперспективные политические устремления», - сказал Абрамян.

По его словам, к такому заключению можно прийти потому, что президент Серж Саргсян накануне представил не только ситуацию в энергетической сфере, аргументы, связанные с повышением тарифа, но и заявил, что обоснованность подорожания электроэнергии определит международный аудит, а до того правительство возьмет на себя все бремя повышения тарифов.

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«Мы выражаем готовность привлечь ко всему процессу представителей экспертного сообщества и гражданского общества», - сказал Абрамян.

Он добавил, что в этой ситуации становится непонятным решение о продолжении блокирования проспекта Баграмяна, особенно после того, как инициативная группа акции заявила, что мероприятие продолжится на площади Свободы.

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«Члены инициативы «Нет грабежу», получив положительный ответ на поднятые ими вопросы, продемонстрировали высокие качества правосознания, которые исходят из интересов общества и государства. Это решение подтвердило те оптимистические утверждения, что в нашей стране действительно подрастает хорошее поколение, молодые люди, которые чувствуют ответственность за свои шаги», - сказал глава правительства.

Ранее УНИАН сообщал, что в Ереване полиция настроена разогнать митингующих и дала участникам акции протеста час на то, чтобы покинуть центральные улицы, но протестующие уходить не планируют.