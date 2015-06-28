Почти две трети россиян в последние месяцы стали экономить на продуктах

Каждый девятый стал даже реже ходить за едой, сообщает Фонд «Общественное мнение», передает Эхо Москвы.

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Почти половина граждан РФ также в последние полгода стали гораздо больше экономить на непродовольственных товарах и услугах. Так, четверть стала меньше покупать одежды и обуви. Кроме того, люди стали реже ходить в кафе и стали больше экономить на путешествиях.