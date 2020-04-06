В Ливии правительственные силы сбили транспортный самолёт сил Хафтара

Повстанцы утверждают, что самолёт перевозил медикаменты, правительственные силы говорят о перевозке военных грузов.

Войска, верные международно признанному правительству в Триполи сбили транспортный самолёт Ливийской национальной армии Халифа Хафатара.

Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на Reuters.

Самолёт был сбит над Тархуном, небольшим городом южнее Триполи который осаждающая столицу армия Хафтара использует как одну из передовых баз. Уничтожение грузового самолёта признали обе стороны.

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Представитель Ливийской национальной армии Ахмед Мисмари, комментируя произошедшее, утверждал, что самолёт перевозил медикаменты и медицинские грузы, необходимые для борьбы с коронавирусом. В Триполи заявили, что сбит был самолёт, перевозивший военные грузы.

На территории Ливии было подтверждено 18 случаев заражения коронавирусом, но полноценный мониторинг на всей территории страны невозможен.

Ранее сообщалось, что боевики незаконных вооруженных формирований Халифы Хафтара в ночь на 3 марта подвергли очередному ракетному обстрелу аэропорт Митига в Триполи.