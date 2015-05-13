Ватикан официально признал Палестину государством - The Time

Этот документ призван заменить утративший силу двусторонний договор о дипотношениях Ватикана и Организации освобождения Палестины, передает Зеркало недели со ссылкой на The Time.

В 2012-м году Ватикан поддержал решение Генеральной Ассамблеи о предоставлении Палестине статуса государства-наблюдателя при ООН.

Читайте такжеСША не признают Палестину суверенным государством

Однако никаких официальных документов в подкрепление своей позиции представители папского престола не обнародовали. Договор, подготовка которого завершилась 13 мая, является первым юридическим документом, согласованным между папским престолом и палестинцами, в котором говорится об официальном признании Палестинского государства.

"Да, это признание того, что государство существует" - подтвердил пресс-секретарь Ватикана, Преподобный Федерико Ломбарди. Ожидается, что документ будет подписан на официальной встрече главы палестинской автономии Махмудом Аббасом с Папой Римским Франциском 16 мая.

Ранее УНИАН сообщал, что парламент Италии признал Палестинское государство.