Foreign Policy: Украину тревожат попытки снять с России санкции из-за коронавируса

Из-за пандемии США столкнулись с крупнейшим глобальным вызовом для их политики санкций с 1990-х годов.

Столкнувшись с глобальным сопротивлением санкциям из-за тревоги относительно коронавируса, Украина выступила с одиноким призывом к лидерам ООН сохранить экономическое давление на Россию и других агрессоров, чтобы заставить их придерживаться международного закона. Киев настаивает, что отход от санкций сейчас станет "задабриваннием".

"Мы наблюдаем попытки некоторых стран убедить международное сообщество, что санкции ограничивают их способность бороться с COVID-19", - цитирует Foreign Policy письмо посла Украины в ООН Сергея Кислицу, которое он написал Генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу.

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"Эти утверждения искусственные и беспочвенные. Санкции остаются важным инструментом для восстановления уважения международного закона. Единственный способ исчезновения санкций - это не их отмена под оправданием необходимости бороться с новой глобальной пандемией, а через тщательное выполнение Хартии ООН и полный отказ от продолжения нарушений международного закона включительно с вооруженной агрессией, оккупацией и нарушением прав человека", - подчеркнул украинский дипломат.

Призыв появился на фоне появления маловероятной, но все большей коалиции сил, в которую входят Китай, Россия, Иран, Северная Корея, конгрессмены-демократы в США, гуманитарные организации и руководство ООН. Все они продвигают идею ослабления санкций в ответ на распространение коронавируса.

"Это стало самым большим вызовом для санкционной политики США с 1990-х годов, когда администрация Билла Клинтона столкнулась с обвинениями, что широкие санкции против Ирака причастны к повышению уровня недоедания", - говорится в статье.

"Санкции, которыми обложили страны, нужно отменить, чтобы обеспечить доступ к продуктам питания, важным поставкам, доступу к тестам на COVID-19 и медицинской поддержки", - говорится в отчете ООН, который утвердил Гуттереш и был опубликован во вторник.

"Настало время для солидарности, а не отторжения", - говорится в документе.

Несколько конгрессменов-демократов в США в том числе кандидаты в президенты Берни Сандерс и Александрия Оказио-Кортез, а также сенаторы Крис Мерфи, Патрик Лихи и Тим Кейн, призвали администрацию Дональда Трампа ослабить санкции против стран, сильно пострадавших от коронавируса. В частности, они попросили ослабить давление на Иран и Венесуэлу, которые из-за ограничения не могут импортировать важное медицинское оборудование и средства защиты.

"Мы не должны чувствовать себя виноватыми из-за санкций, точка. Мы не ввели их просто так. Санкции появились из-за веских причин. Но во время пандемии коронавируса гуманитарное влияние санкций - это важный вопрос, который стоит поднять", - сказал бывший дипломат Дэниел Фрид.

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Администрация Трампа выпустила решение об исключении для стран под санкциями, которые касаются гуманитарных поставок. Но Фрид говорит, что новые американские условия слишком сложны, чтобы с ними работать.

"Это не кажется серьезной инициативой. Это больше похоже на бюрократическую ловкость", - добавил он.

"Право на здоровье входит в права человека", - сказал директор от ООН в Human Rights Watch Луи Шарбонно, который в прошлом году опубликовал отчет о влиянии санкций США на здравоохранение в Иране.

"В Иране мы видим, что исключение из санкций по медицине и гуманитарной помощи не работают. Глобальный кризис здравоохранения начался, продолжается пандемия. Странам нужно сделать все, чтобы не ухудшать ситуацию", - сказал Шарбонно.

Китай и Россия возглавляют коалицию стран, в которую входят также Куба, Иран, Никарагуа, КНДР, Сирия и Венесуэла. Они пытаются использовать пандемию коронавируса как оправдание для ослабления санкций США.

"Со всем уважением мы призываем вас полностью и немедленно отменить такие незаконные, принудительные и выборочные меры экономического давления", - говорится в письме восьми правительств к Гутеррешу за 25 марта.

"Как вы хорошо знаете, мы живем во взаимосвязанном мире. Таким образом, в контексте глобальной пандемии задержка медицинских мероприятий в одной стране повышает риски для нас всех", - говорится в письме.

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Россия находится под давлением санкций США и Европы с 2012 года, когда президент Барак Обама подписал "Акт Магнитского", который наказывал российских чиновников за заключение и смерть налогового бухгалтера Сергея Магнитского в 2009 году. Американское и европейские правительства ввели новые санкции против России после того, как она оккупировала Крым и устроила военное вторжение в Украину в начале 2014 года.

В пятницу Россия написала проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, которая призывает страны воздержаться от применения "любых односторонних принудительных мер без мандата Совета безопасности". Этот документ фактически предлагает отменить санкции ЕС и США против России. Вряд ли он получит большую поддержку.

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Тем временем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны сохранить давление на Россию, напоминая, что она продолжает обстреливать украинскую территорию, несмотря на призывы ООН прекратить огонь во всем мире.

"Международное сообщество ввело санкции против России в ответ на ее вооруженную агрессию против Украины. Это никак не связано с пандемией коронавируса", - сказал Кулеба.

"Россия злоупотребляет пандемией ради политических целей. Ее призывы отменить санкции - грязная манипуляция и попытка получить выгоду от страданий миллионов", - добавил он.