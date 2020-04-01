The Guardian: Коронавирус может сломать хребет Евросоюзу

Если раскол внутри организации возьмет верх, последствия пандемии будут более сокрушительными, чем Brexit и миграционная кризис.

Евросоюз пережил долговые штормы еврозоны, миграционный кризис и Brexit. Но коронавирус может стать еще более сокрушительным. Бывший председатель Еврокомиссии Жак Делор, который помогал построить ЕС в современном виде, сделал редкий шаг вмешательства и в прошлые выходные предостерег, что нехватка солидарности "представляет смертельную угрозу для Евросоюза".

Бывший глава правительства Италии Энрико Летта тоже заявил, что организация встала перед "смертельным риском" из-за глобальной пандемии.

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"Мы столкнулись с кризисом, который отличается от всех предыдущих", - сказал он The Guardian, пояснив, что это частично обусловлено непредсказуемым течением пандемии, а частично тем, что "европеизм" был ослаблен другими кризисами за прошлое десятилетие.

"Коммунитарный дух Европы сегодня слабее, чем 10 лет назад", - сказал Летта, добавив, что самая большая угроза для ЕС - это "вирус Трампа". Если все перейдут к стратегии в духе "Италия прежде всего", "Бельгия прежде всего" или "Германия прежде всего", это приведет к тому, что "мы все утонем вместе".

"Это точно определяющий момент для европейского проекта", - сказала бывший советник председателя ЕС по вопросам внешней политики Натали Точчи.

"Если все пройдет плохо, есть реальный риск, что союзу придет конец. Националистический популизм усиливается", - добавила она.

Точчи указала, однако, на то, что в Италии правый радикальный лидер Маттео Сальвини потерял популярность. В настоящее время профессор юридического дела Джузеппе Конте, который стал премьер-министром, пользуется большей поддержкой.

"С определенной точки зрения, общество на самом деле хочет рационального, умеренного, успокаивающего, но твердого лидера", - добавила она.

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The Guardian пишет, что Европа отходит от первоначальной реакции в духе "свои в первую очередь", когда страны накладывали запреты на экспорт важных медицинских средств, возвращали жесткие границы и бросали других европейских граждан на обочине. Германия, Австрия и Люксембург теперь открыли свои больницы для пациентов из стран, которые больше всего пострадали от коронавируса. Франция и Германия передали Италии больше медицинских масок, чем Китай, отмечают руководители ЕС. В союзе начали распространять данные этой статистики в социальных сетях из-за тревоги, что объединение проигрывает "в глобальной войне нарративов" о "политике щедрости". На начальной стадии кризиса Россия и Китай демонстративно отправляли помощь Италии в то время, когда ее ближайшие соседи не откликнулись на призыв Рима о помощи.

Хотя европейские лидеры пришли к согласию относительно реакции на кризис в здравоохранении, пообещав обновить систему управления кризисами в ЕС, профинансировав разработку вакцины и совместные закупки медицинского оборудования, страны остаются разделенными в вопросе, как помочь экономикам пережить шторм. Коронавирус вскрыл старые раны кризиса в еврозоне, вернув стереотипы о "расточительных" южных европейцах и "жестких" жителей севера.

"Каждый кризис сокращает доверие между странами-участницами и в пределах всей системы. Это большая проблема", - сказала бывший советник комиссара ЕС по вопросам расширения Хизер Грабб.

Европа до сих пор поделена на два лагеря в вопросе, как разобраться с экономическими последствиями COVID-19. Франция, Италия, Испания и по меньшей мере десяток других стран хотят заключить конвенцию о выпуске совместного долга еврозоны, так называемые "корона-бонды". Германия, Австрия и Нидерланды против этой идеи. На саммите на прошлой неделе европейские лидеры не смогли договориться, передав проблему министрам финансов, которым доверили поиск способа выйти из тупика до следующей недели.

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Тем временем, кризис коронавируса угрожает тем, что отвлекает внимание ЕС от эрозии демократических стандартов в Венгрии. Новый закон о чрезвычайной ситуации стал кульминацией десятилетнего проекта Виктора Орбана по созданию централизованной власти. Это делает Венгрию первой страной ЕС, которую Freedom House признает "частично свободной".

"Орбан искусен в выборе политического момента. Он часто делал такое в прошлом, когда политики в других странах отвлекались на что-то другое. Он вводит новые меры и ждет, когда шум стихнет", - объясняет Грабб, которая теперь возглавляет Open Society European Policy Institute.

Профессор права в ЕС Люк ван Мидделар, который работал на президента Европейского совета во времена кризиса в еврозоне, убежден, что ЕС может придумать способ избавиться от нынешних расколов.

"ЕС изначально плохо подготовлен к решению любых кризисов или непредвиденных ситуаций. Однако, каждый раз под давлением событий он придумывал решение", - говорит эксперт.

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Он напоминает, что во времена кризиса в еврозоне понадобилось "два года драмы и предсмертных состояний", чтобы в конце концов создать европейский банковский союз.

"На этот раз у нас нет так много времени. И именно это и тревожит", - сказал Мидделар.

Натали Точчи, которая занимает должность директор Института иностранных дел Италии, считает, что ЕС может спасти ситуацию, если выведет спор о "корона-бондах" в более "спокойное, техническое" русло.

"Кто на самом деле будет выпускать эти бонды? На что пойдут эти бонды? Если кто-то сможет дать точные технические ответы на эти вопросы, тогда появится возможность растопить лед, который делал эти дебаты такими поляризированными", - считает эксперт.

Реакция европейских лидеров сформирует общественное мнение. Когда итальянцы почувствовали, что Европа бросила их на произвол судьбы в начале пандемии, уверенность в европейском проекте сократилась. Опрос, проведенный 12-13 марта, показал, что 88% итальянцев считали, что Европа не поддерживает их страну. А 67% ответили, что членство в ЕС вредно. Это знаковый результат для страны, которая была соучредителем Евросоюза.