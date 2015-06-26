В Сочи затоплено более полутысячи домов, эвакуированы почти 300 человек

"В Адлере оказались подтоплены 490 домов, в Хосте — 68, а также дома в Лазаревском районе. Эвакуированы 279 человек, их разместили в здравницах, гостиницах, детских садах", — сообщает Росбалт со ссылкой на пресс-службу главы Краснодарского края. Ранее сообщалось, что оказались подтоплены более 400 домовладений и придворовых территорий, 20 семей были временно отселены.

Спасательные работы и эвакуация людей из затопленных районов продолжаются, информирует МЧС. Помогают спасать людей полицейские. Из затопленного автотранспорта они эвакуировали 35 человек. Для эвакуации людей из машин и автобусов использовалось альпинистское снаряжение. При помощи служебных грузовиков и лестниц проводилась эвакуация жителей подтопленных домов.

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Сейчас дождь прекратился; по данным МЧС, обстановка в городе стабилизировалась, ведется откачка воды из дворов и подвалов. В Адлерском районе задействованы 225 человек и 54 единицы техники. 48 специальных бригад днем дополнительно обследуют более тысячи придомовых территорий.

Накануне из-за паводков, вызванных ливнями, на территории Адлерского и Хостинского районов Сочи был введен режим чрезвычайной ситуации.