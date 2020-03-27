Bild: "Друзья Путина" заставили Италию принять бесполезную "помощь" России против COVID-19

Радикалы из "Лиги" надавили на премьер-министра и пригрозили ему поднять политический шум, если он не примет то, что прислала Москва.

Италия стала европейским эпицентром пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин отправил на помощь стране своих солдат. Но что в действительности стоит за этим поступком?

Официально все началось после телефонного разговора между Путиным и премьер-министром Италии Джузеппе Конте в минувшую субботу. Но, как узнало издание Bild, подозрительными кажутся как предпосылки отправки российской помощи, так и ее состав. Этот эпизод пандемии коронавируса в Европе разоблачает то, как сотрудничают правые партии Германии и Италии с Россией, а также насколько они связаны между собой.

Читайте такжеИталия из-за коронавируса закроет все производство, кроме необходимого

Картинка была уникальная. Грузовики "КАМАЗ" Вооруженных сил РФ под российским флагом и с пометками "Эксперты и лекарственные средства" двигались по автомагистрали от Рима до эпицентра заражения в Ломбардии. Перед тем девять транспортных самолетов ВВС России с более чем 100 российскими военными приземлились на юге вблизи итальянской столицы, чтобы разгрузиться.

Издание напоминает, что после этого в понедельник партия "Альтернатива для Германии" удивила членов немецкого Бундестага, заявив: "По просьбе депутата Ульриха Эме помочь пострадавшей от коронавируса Северной Италии откликнулось российское государство". Издание Bild спросило Эме, который в 2018 году был "наблюдателем" на так называемых "выборах" в оккупированном российскими войсками Крыму, о деталях его "просьбы".

Он пояснил, что на прошлой неделе его "очень взволновали" видео из Ломбардии с "колоннами гробов". А потом в пятницу ему в WhatsApp написал итальянский депутат Паоло Гримольди, попросив у немца помощь. Гримольди - член партии "Лига" и соучредитель группы "друзей Путина" в парламенте Италии. Bild пишет, что вместе с другом в Москве Эме написал два письма: одно председателю комитета Госдумы РФ по международным делам и члену Совета Европы Леониду Слуцкому, а другое - депутату городской думы Москвы Роману Бабаяну.

Читайте такжеRzeczpospolita: Россия и Китай пытаются использовать коронавирус в геополитической игре

Эме считает, что эти два письма "повлияли на решение Путина провести телефонную беседу с премьер-министром Италии". Bild выяснило, что параллельно до того, как радикалы из "Альтернативы для Германии" писали письма в Москву, их коллеги из "Лиги" в Риме поставили главе итальянского правительства ультиматум. Или он примет предложение Москвы и обеспечит Россию международным пиаром, или же он отклонит его и получит от "Лиги" волну недовольства и обвинений в том, что Конте "скорее допустит смерть итальянцев, чем примет помощь от России".

Но правда ли Риму была так нужна российская "помощь"? Сомнения в этом звучат все громче. Итальянская газета La Stampa со ссылкой на источники в правительстве написала, что российские грузы "на 80% не несут никакой пользы для Италии". Поэтому появление российских самолетов и грузовиков на итальянской территории была геополитическим и дипломатическим" актом, а не медицинским или гуманитарным.

Депутат от "Альтернативы для Германии" Ульрих Эме возразил. По его словам, Россия прислала "целые госпитали с врачами, санитарами, техникой, палатками и автомобилями".

"Лучшую помощь нельзя было и представить", - сказал Эме.

Но бывший офицер Вооруженных сил Италии рассказал Bild, что пользы для борьбы с коронавирусом от российской "помощи" нет никакой.

"Россия отправила подразделение по защите от оружия массового уничтожения, которое не пригодно для борьбы с пандемией. Лаборатория для анализа веществ, которые используют в оружие массового уничтожения, нам не нужна. 13 грузовиков для дезинфекции тоже", - сказал военный.

Он добавил, что те вещи, которые действительно нужны сейчас Италии, Москва просто не может прислать. Потому что их у нее тоже нет.

Читайте такжеDer Spiegel: Европа проигрывает в пиар-битве с Россией в разгар пандемии COVID-19

"Ей самой нужны маски, тесты на коронавирус, аппараты искусственной вентиляции легких и тому подобное", - пояснил он, добавив, что посланный российский груз был лишь пиар-акцией, чтобы можно было "размахивать своими флагами".

"От привезенных материалов нет пользы не на 80%, а на все 100%", - сказал собеседник Bild.

Он также предположил, почему российские самолеты отправили на авиабазу Пратика-ди-Маре близ Рима, а не на любую другую базу на севере Италии. Зачем российскую колонну заставили ехать 600 километров по трассе? По мнению военного, премьер-министр Конте, вероятно, хотел убедиться в безопасности российского груза.

В Пратика-ди-Маре развернута бригада STAR-EW, которая занимается электронной разведкой. Даже без ведома россиян мы могли там просканировать грузовики и проверить, нет ли в них шпионского оборудования", - пояснил военный.