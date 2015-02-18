Греция хочет продлить соглашение о займе без строгих условий

Об этом сообщает радио "Свобода" со ссылкой на представителя правительства Гавриила Сакелларидиса. Но при этом он дал понять, что греческое предложение будет предусматривать одновременно отказ от строгих требований бюджетных сбережений, которые обязалась осуществлять Греция по ныне действующему соглашению, которое заканчивается в этом месяце.

Читайте такжеСтраны еврозоны выдвинули Греции ультиматум

"Мы считаем, что нынешние условия помощи не могут быть продлены ни в коем случае", - сказал он, выступая на телевидении.

В Европейском союзе скептически отнеслись к этому сообщению. Министры финансов стран Евросоюза, которые пользуются общей валютой евро (так называемая еврогруппа) требуют от Греции просить продления соглашения о помощи на ныне действующих условиях, дав ей последний срок до конца этой недели. Греция отвергает это требование, называя его "абсурдным".

В то же время обе стороны признают, что срыв программы помощи почти неизбежно приведет к дефолту Греции. Банки страны быстро теряют запасы денег из-за того, что вкладчики панически снимают свои средства.