В России "фабрика троллей" пытается откупиться от иска бывшей сотрудницы – The Guardian

Как сообщает The Guardian, компания расположена в Санкт-Петербурге и называется "Агентство интернет-исследований". Ее сотрудником некоторое время была активистка движения "Информационный мир" Людмила Савчук. О своей работе на "фабрике троллей" она рассказала журналистам, после чего ее уволили, передает ZN.UA.

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Теперь она подала в суд на бывшего работодателя, обвинив его в невыплате зарплаты и ряда нарушений трудового законодательства. По словам Савчук, ее работа заключалась в том, чтобы писать комментарии в социальных сетях, в которых надо было хвалить политику Владимира Путина.

Компания теперь пытается избежать публичного судебного разбирательства. Адвокат "фабрики троллей" Екатерина Назарова пришла на слушания в Тетроградський окружных суд и объявила, что ее клиент готов выплатить компенсацию Савчук в размере 184 долларов США, которые она требует в иске.

Назарова предложила перечислить сумму на счет истицы, а затем быстро ушла из зала суда, отказываясь общаться с журналистами.

"Я очень довольна, потому что раньше они пытались делать вид, что не существуют вообще. А теперь они вышли из тени впервые. Мы увидели их представителя. Но я чувствовала, что победила, только после того, как фабрику закроют полностью", - сказала Савчук.

По ее словам, она работала с 9 утра до 21 вечера ежедневно. Ее обязанностью было с помощью различным учетных записей в социальных сетях распространять нужную точку зрения, выгодную Кремлю. За это она получала зарплату в размере 764 доллара.