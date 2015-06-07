В Instagram Меркель будут удалять комментарии кириллицей из-за кремлеботов

Об этом заявила спикер федерального правительства Германии в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает Немецкая волна.

По ее словам, канал Меркель в Instagram запустили 3 июня.

"После старта канала за считанные часы собралось несколько сотен комментариев кириллическим шрифтом", - отметила представительница правительства.

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Сначала группа редакторов-модераторов канала проверила содержание этих комментариев, большинство из которых оказались преисполненными ненавистью к Меркель и Украине, отмечает издание.

Так как только некоторые сотрудники группы владели русским, сначала пришлось прибегать к услугам онлайн-переводчиков. Впрочем, наплыв флуда был настолько массивным, что было решено вообще больше не допускать русскоязычных комментариев.

Поскольку размещенный в социальных сетях продукт федерального правительства Германии "обычно немецкоязычный", то "из соображений читабельности" решили удалить комментарии на других языках, пояснила пресс-секретарь немецкого правительства. Исключение составляют только комментарии на английском. А комментарии кириллицей "постепенно удалили", добавила она.

Несмотря на это, на канале и в дальнейшем появляются комментарии на русском языке, пересыпанные матерными и оскорбительными словами и выражениями. Нередко такие комментарии удаляют только через несколько часов после появления. Причиной этого является отсутствие предварительного фильтра для вычитки и допуска таких комментариев на сайт.

Как выяснило издание, есть немало оснований считать, что речь идет об организованных "троллях". Ведь большинство комментариев, по данным газеты, оставляли российские пользователи, зарегистрированные только под именем.

Впрочем, правительственная пресс-секретарь заверила, что не владеет информацией о происхождении оскорбительных и ругательных комментариев.