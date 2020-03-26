В Косово из-за разногласий о борьбе с коронавирусом правительство отправили в отставку
Парламент Косово большинством голосов вынес вотум недоверия правительству Альбина Курти, которое продержалось у власти всего шесть недель.
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Причиной политического кризиса стали разногласия между партнерами по коалиции - партией "Самоопределение" и Демократической лигой Косово - в выборе стратегии борьбы с коронавирусом, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентства dpa.
Представитель "Самоопределения" Курти выступал против объявления в стране чрезвычайного положения и отправил в отставку главу МВД Агима Велиу, который представлял LDK. Велиу настаивал на необходимости ввести режим ЧП.
В Косово, по разным данным, от 63 до 71 человек заражены коронавирусом, один человек умер.
Во время голосования все депутаты сидели в зале в защитных масках и соблюдали безопасную дистанцию в полтора метра.
В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о независимости от Сербии. Правительство в Белграде по-прежнему считает Косово одной из своих провинций.
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