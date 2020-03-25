Коронавирусом могла заразиться уже половина населения Великобритании – ученые

Специалисты полагают, что лишь один больной коронавирусом из тысячи требует госпитализации.

В Великобритании новым коронавирусом COVID-19 могли заразиться гораздо больше людей, чем ученые полагали изначально – возможно, инфицирована уже половина населения.

Как сообщает Financial Times, это следует из результатов моделирования, проведенного исследователями Оксфордского университета.

По словам эпидемиолога СунетрыГупты (Sunetra Gupta), которая возглавляла исследование, если результаты моделирования подтвердятся, это будет означать, что лишь один больной коронавирусом из тысячи переносит болезнь достаточно тяжело, чтобы нуждаться в госпитализации. Абсолютное большинство больных, как предполагается, переносят болезнь с минимальными симптомами, или вовсе без них.

Гупта полагает, что в стране необходимо начать масштабное тестирование на антитела, чтобы узнать, на какой стадии эпидемия находится сейчас.

Моделирование ученых показывает, что COVID-19 достиг Великобритании не позднее середины января. Подобно многим новым инфекциям, он распространялся незаметно более месяца, пока его официально не обнаружили в феврале.

Отмечается, что исследование ученых Оксфорда идет в разрез с точкой зрения Имперского колледжа Лондона, который оказывает большое влияние на государственную политику.

При этом профессор Гупта не берется критиковать правительство за закрытие страны для борьбы с эпидемией, ведь точность ее модели еще не подтверждена. И даже если она верна, меры карантина помогут снизить давление на национальную систему здравоохранения.

Напомним, на сегодня около 20% населения планеты находится "под замком" из-за вспышки COVID-19.

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