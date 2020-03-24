Около 20% населения планеты находится "под замком" из-за вспышки COVID-19

По состоянию на обед 24 марта в мире зарегистрирован 392 331 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Примерно каждый пятый житель планеты находится на домашней самоизоляции в связи с пандемией COVID-19.

Об этом пишет The Guardian.

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По оценкам издания, 1,7 миллиарда человек остаются дома после принятия правительствами ряда стран соответствующих ограничительных мер для защиты своего населения.

Великобритания стала последней страной, которая ввела запрет на передвижение. В то же время в Китае постепенно снимают ограничения на поездки в провинцию Хубэй – эпицентр вспышки, за исключением города Ухань, который находится под усиленной охраной с 23 января.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на обед 24 марта в мире зарегистрирован 392 331 случай заболевания коронавирусной инфекцией, в то же время выздоровело 101 987 пациентов.

Жертвами COVID-19 стали 17 156 больных от начала пандемии. Больше всего смертей зафиксировали в Италии – 6 07.